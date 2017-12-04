На Кубани летчики приступили к спецподготовке на симуляторе штурмовиков Су-25СМ

Военнослужащие смогут усовершенствовать навыки пилотирования боевых машин с помощью интерактивного тренажера.

Молодые летчики полка штурмовой авиации ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к специальной подготовке по эксплуатации боевой техники на современном компьютерном тренажере. Устройство имитирует штурмовик Су-25СМ.

Отмечается, что занятия на интерактивном тренажере позволят повысить уровень подготовки пилотов к выполнению специальных задач и учебно-тренировочных полетов. Каждый летчик может отработать действия при возникновении нештатных ситуаций в безопасном режиме на земле. Симулятор позволяет военнослужащим освоить правила применения огневых средств поражения по различным целям, отработать тактику действий во время воздушного боя.

Тренажер моделирует трехмерную визуализацию пространства и позволяет имитировать полет в любых погодных условиях, дневное и ночное время суток в любой точке планеты.

После подготовки экипажи штурмовиков приступят к выполнению полетных заданий. Они отработают такие элементы, как уничтожение авиационного парка боевых машин, объектов и баз условного противника, крупных складов горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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