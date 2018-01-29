На Кубани летом пройдет туристический фестиваль «Античное наследие России»

На форуме «Россия — Греция» в Москве представили культурно-туристский потенциал региона.

Мероприятие прошло в рамках перекрестного Года туризма двух стран. На нем анонсировали одно из крупнейших событий 2018 года — туристический фестиваль «Античное наследие России». Его мероприятия пройдут летом в четырех населенных пунктах Краснодарского края: Геленджике, Анапе, Новороссийске и Тамани. На их территории располагались античные города Торик, Горгиппия, Бата и Фанагория.

В рамках фестиваля будут работать тематические площадки «История и культура», «Искусство и ремесла», «Гастрономия и виноделие», «Мореплавание и военное дело», «Спорт и олимпийское движение» и другие.

«Античное наследие России» включили в федеральный календарь событий. Чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в России Андреас Фриганас высоко оценил потенциал грядущего фестиваля, отметив важность проведения таких событий для укрепления международных отношений между двумя государствами.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди подчеркнул, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уделяет большое внимание развитию межкультурных и внешнеэкономических связей, и администрация региона стремится выстраивать долгосрочные и стабильные отношения с зарубежными партнерами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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