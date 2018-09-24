На Кубани летом трудоустроили 20 тыс. подростков

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет во время летних каникул работали в учреждениях образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Трудоустройство на временные рабочие места осуществлялось на основании договоров о совместной деятельности, заключенных центрами занятости населения с работодателями во всех муниципалитетах края.

Дети работали по профессиям: подсобный рабочий, озеленитель, рабочий полеводства, курьер, помощник библиотекаря, культорганизатор на детских дворовых площадках.

Зарплата в среднем составила около 11 тыс. рублей, к ней подростки получали еще и материальную поддержку от центра занятости населения в размере от 850 до 1 тыс. 275 рублей в месяц. На эти цели ежегодно в рамках госпрограммы по содействию занятости населения из бюджета региона выделяется более 15 млн рублей.

Трудовая занятость подростков является важной составляющей профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Почти половина всех трудоустроенных — 10,8 тыс. человек, или 45,2 % — относятся к категории нуждающихся в особой заботе государства. Это дети, состоящие на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, органах внутренних дел, а также дети из малоимущих, многодетных и неполных семей.

Охват подростков временным трудоустройством составил 11% от числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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