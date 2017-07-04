На Кубани льготы на выкуп сельхозземель продлят до конца 2018 года

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании о ходе предуборочной кампании, которое состоялось в Тбилисском районе.

Ранее предполагалось продлить льготный период на выкуп земель сельхозназначения до 1 января 2018 года. С такой просьбой к губернатору неоднократно обращались сами фермеры. Однако, по словам главы региона, практика показывает, что и этот срок недостаточный.

«Мы планируем продлить льготный период выкупа земли еще на год, до 31 декабря 2018 года», — подчеркнул Кондратьев.

Вопрос о льготных ценах при разделе ранее арендованных участков рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

В 2016 году в регионе действовала норма льготного порядка выкупа земли. Размер выкупа устанавливали, исходя из надлежащего использования земельного участка: в течение шести лет — 80% кадастровой стоимости, девяти лет — 60%, 12 лет — 40%, 15 лет — 20%.Такой порядок распространялся на сделки по продаже земельных участков, находящихся в собственности Краснодарского края, а также на участки, государственная собственность на которые не разграничена и поступления по которым формируют доходную часть краевого и местных бюджетов соответственно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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