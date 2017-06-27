На Кубани ликвидировали 232 незаконные свалки

В Краснодаре 27 июня прошел второй открытый форум прокуратуры Краснодарского края, посвященный экологической безопасности Кубани.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский отметил, что в 2014 году был создан консультативный орган — экологический совет при прокуратуре края, что позволило добиться комплексного подхода к анализу и проверкам в сфере экологии и природопользования. Таким образом, предотвратили утверждение министерством природных ресурсов схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий края, при разработке которой не была проведена оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.

На форуме отметили, что была утверждена схема обращения с отходами, увеличено количество полигонов до 74, ликвидировали 232 несанкционированные свалки на площади более 230 га. В 15 муниципальных образованиях, в том числе и крупных городах, полигоны ТБО привели в соответствие экологическими требованиями.

В области охраны окружающей среды и природопользования прокуратура ежегодно выявляет тысячи нарушений. В 2016 году в ЮФО выявили более 37 тыс. нарушений, из них 14 тыс. — в Краснодарском крае.

Благодаря информации экологов прокуратура края через суд добилась отмены сделки о предоставлении под застройку зеленых зон общего пользования в Чистяковской роще Краснодара, сообщает пресс-служба ведомства.

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