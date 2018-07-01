На Кубани ликвидируют последствия ливней с градом

По поручению губернатора создан оперативный штаб, который уже приступил к восстановительным работам и оценке ущерба.

Как сообщил Вениамин Кондратьев, все чрезвычайные службы работают в усиленном режиме в связи с прошедшим на территории Кубани градом. Больше всего пострадали муниципалитеты в северной и центральной части региона. В этих районах будет проведен комплекс мероприятий по ликвидации последствий стихии.

«В крае создан штаб под руководством моего первого заместителя Андрея Алексеенко, который уже занимается восстановительными работами и проводит предварительную оценку нанесенного непогодой ущерба, — сказал губернатор Кубани. — Главы районов оперативно докладывают обстановку и уже оказывают помощь всем пострадавшим».

Из-за дождя и града 30 июня произошли повреждения кровель частных домовладений и автомобилей в Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах. На места были направлены оперативные расчеты пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России. Администрациями районов организованы рабочие группы по проведению подворовых обходов для установления ущерба.

Кроме того, 1 июля местами в Краснодарском крае сохраняется вероятность сильных дождей, ливней в сочетании с грозой, градом, усилением ветра. На реках, малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В связи с погодными условиями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать элементарные требования безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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