На Кубани львица в цирке напала на девочку

Это произошло 28 октября в селе Успенском Успенского района.

По предварительным данным, во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду.

Девочку с рваными ранами лица и другими повреждениями доставили в реанимационное отделение больницы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет).

Очевидцы выложили видео с места происшествия.

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