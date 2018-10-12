На Кубани мальчик выбежал на дорогу за собакой и попал под колеса микроавтобуса

Авария произошла 11 октября в станице Казанской.
По предварительным данным, 53-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato не успел затормозить перед выбежавшим на проезжую часть восьмилетним мальчиком.
«Автомобиль сбил ребенка. Мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
По словам очевидцев, ребенок внезапно выскочил на дорогу вслед за своей сорвавшейся с поводка собакой. Обстоятельства ДТП уточняются.
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