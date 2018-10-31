На Кубани масштабно отметят День народного единства

Во всех муниципалитетах края 4 ноября пройдут торжественные митинги, концерты, фестивали, народные гуляния, спортивные состязания.

Основные праздничные мероприятия проведут в Краснодаре. В выставочном центре «Экспоград-Юг» состоится открытие нового мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». На площади имени Пушкина в 16:00 пройдут торжественный митинг и концерт «Россия объединяет» с участием творческих коллективов края и звезд российской эстрады.

В мероприятиях примут участие руководство региона, представители краевой администрации и кубанских общественных объединений, жители и гости Краснодара.

В Анапе откроется фестиваль национальных блюд «Народов дружная семья», который будет включать не только конкурсную презентацию, но и дегустацию.

В Армавире состоится фестиваль декоративно-прикладного мастерства среди национально-культурных объединений, который проходит в муниципалитете каждый год.

В Белореченске проведут футбольный турнир на кубок главы, а в станице Ленинградской – легкоатлетический пробег, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», безопасность кубанцев во время ноябрьских праздников обеспечат 5 тыс. человек. В Краснодаре постараются не допустить пробок в день открытия музея «Россия — моя история».

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