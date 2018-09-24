На Кубани мать пострадавшего от удара током подростка потребовала от РЖД компенсацию

Несчастный случай произошел 3 ноября 2017 года в Новопокровском районе на станции Ея.

Электротравму 15-летний подросток получил, забравшись на крышу вагона-зерновоза, стоявшего на железнодорожном пути. У него было обожжено 85% поверхности тела. С того времени школьника прооперировали более 15 раз. Сейчас подросток лишен возможности вести обычный образ жизни, у него продолжается процесс восстановления.

Мать подростка обратилась в Кавказскую транспортную прокуратуру. Ведомство провело проверку и направило в суд исковое заявление о взыскании с ОАО «РЖД» в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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