На Кубани МЧС объявило экстренное предупреждение о смерчах на побережье

Опасность их формирования спрогнозировали в районе бухты Инал и на участке Туапсе — Сочи.

По данным синоптиков, ближайшие 1-3 часа, до конца суток и весь день 16 августа над Черном морем в районе бухты Инал и на побережье от Туапсе до Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей курортов просят соблюдать меры безопасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 16 августа прогнозируют осадки. МЧС объявило экстренное предупреждение о шторме в Азовском море. В Анапе отдыхающих призвали не купаться во время грозы.

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