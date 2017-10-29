На Кубани МЧС объявило экстренное предупреждение по ливням с грозами

По данным синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 29 октября местами в крае погода ухудшится.

«В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 29 октября, а также в течение суток 30 октября местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, на реках края резкий подъем уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели обращают внимание жителей и гостей края о необходимости соблюдения мер безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на номера: 101, 8 (861) 268-64-40.

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