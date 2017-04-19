На Кубани МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам на 20 апреля.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 20 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки до -1 °С.

В связи с этим в МЧС рекомендуют предпринять меры по защите сельскохозяйственных насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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