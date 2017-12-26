На Кубани МЧС перешло в режим повышенной готовности перед праздниками

Это связано с тем, что на новогодних каникулах вырастает число пожаров.

В среднем за январские выходные спасатели фиксируют в регионе около 150 пожаров. В результате гибнут десятки человек. Основная причина трагедий — нарушение эксплуатации электроприборов и отопительных систем. Зачастую жители края покупают более дешевую, но некачественную пиротехнику. Чтобы не провести каникулы в больничной палате, нужно соблюдать правила безопасности.

«Нужно традиционно обратить внимание на те электроприборы, которые мы будем включать в новогоднюю ночь. Это гирлянды, которые за год могли выйти из строя. Они могут эксплуатироваться с нарушением правил пожарной безопасности, поэтому в первую очередь их нужно проверить», — сказал начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

Сейчас в регионе ежедневно заступают на дежурство около 1 тыс. человек и 300 единиц техники. Особенно внимательно спасатели следят за противопожарной безопасностью в местах проведения новогодних елок — школах, спортивных и культурных центрах.

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