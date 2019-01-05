В мире описано всего около 600 подобных случаев. В Краснодарском крае это первый ребенок с таким диагнозом.

«Мальчик, рожденный с массой тела 1140 г, оценкой по шкале Апгар в 3-4 балла, был переведен из Родильного дома № 4 в отделение реанимации и интенсивной терапии № 2 обособленного подразделения Перинатального центра ККБ № 2 на пятые сутки жизни. Активные признаки острой формы метгемоглобинемии наступают на восьмые сутки. При отсутствии правильной диагностики и своевременно начатого лечения – летальный исход неизбежен. При этом многие симптомы заболевания похожи на сепсис маловесного ребенка. Но лечение сепсиса в таких случаях не дает результата», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Для спасения ребенка медики применили самые современные технологии и методики. Подобрано специфическое лечение, проводились консультации и обследование в условиях ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева МЗ РФ в Москве, что позволило подтвердить диагноз и уточнить форму данного заболевания.

В два месяца ребенка перевели из реанимации в педиатрическое отделение, откуда ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение амбулаторного звена.

Сейчас мальчику три месяца и его жизни ничего не угрожает.

Метгемоглобинемия — заболевание, обусловленное различными причинами, при которых содержание метгемоглобина в крови превышает физиологическую норму.

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