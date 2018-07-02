На Кубани местные жители «переименовали» Джубгу в Дзюбгу

Таким образом болельщики отметили победу сборной России по футболу над командой Испании.
Местные жители «переименовали» поселок при помощи бумаги и скотча — на дорожном указателе они заклеили одни буквы другими, чтобы получилось название Дзюбга.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 1 июля обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. Нападающий Артем Дзюба забил единственный мяч в ворота испанцев и довел счет до ничьи, которая в итоге привела к серии пенальти и победе россиян.
Соперником россиян в этом матче станет сборная Хорватии. Встреча пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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