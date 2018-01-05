На Кубани митрополит Исидор провел службу в храме, построенном заключенными

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор 4 января совершил архипастырский визит в исправительную колонию № 9 (ИК-9) в Хадыженске Апшеронского района.

Божественная литургия состоялась в Анастасиевском храме, который находится на территории колонии.

По словам начальника ИК-9 Андрея Короленко, заключенные возвели храм полностью своими руками — от распилки и сушки древесины до сборки готового резного иконостаса. В том числе расписали потолок внутреннего купола храма, а также изготовили иконы и мебель. Прихожане-заключенные теперь регулярно посещают службы, соблюдают церковные обряды, а еще практически все они бросили курить.

«В храме каждый месяц проходит пять служб. Рядом находится библиотека, насчитывающая около 6 тыс. книг. При храме создана православная община из осужденных. Но стать ее членом не так просто: для этого необходимо знать главные православные каноны, вести активный образ в колонии и посещать службы. Решение о принятии в общину принимается на общем собрании самими прихожанами-заключенными. Мы также обучаем желающих звонарному искусству — епархия подарила храму в колонии семь колоколов», — рассказал руководитель отдела по тюремному служению Екатерининского кафедрального собора Краснодара Сергей Зубенко.

По окончании службы митрополит Исидор обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором поздравил всех с грядущим праздником Рождества Христова и подарил православной общине колонии икону Богородицы «Неупиваемая чаша». Митрополиту преподнесли в дар Владимирский образ Пресвятой Богородицы, сделанный заключенными.

После службы начальник колонии провел экскурсию для гостей по территории учреждения, познакомил с распорядком и условиями жизни осужденных. В завершении визита хор духовенства кафедрального собора Краснодара дал небольшой концерт перед осужденными колонии, в программе которого прозвучали песнопения. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор подарил заключенным небольшие образы великомученицы Анастасии Узорешительницы, пишет «Российская газета».

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