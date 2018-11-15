На Кубани многодетным семьям до конца года выделят почти 1,5 тыс. земельных участков

Об этом стало известно в ходе краевого часа контроля, который провел глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками должны находиться на личном контроле глав городов и районов. С 2011 года кубанцам, имеющим трех и более детей, предоставили 14 тыс. 665 участков. В этом году планируют выделить еще 1 тыс. 451. В очереди состоит 20 тыс. 411 многодетных семей.

Например, до конца этого года выделят 35 участков в Брюховецком районе, 43 — в Усть-Лабинском.

«Всю необходимую работу необходимо завершить в течение месяца, чтобы к Новому году семьи успели получить такой подарок», — отметил Кондратьев.

На совещании также рассмотрели вопросы ремонта социальных объектов. Проверки выявили отставания от сроков завершения работ в ряде муниципалитетов. В частности, есть нарушения при реконструкции ДК в селе Бейсугском и здания начальной школы № 2 станицы Брюховецкой. При этом необходимые средства из бюджета региона выделили.

Кондратьев потребовал объяснений у главы муниципалитета Владимира Мусатова. Он доложил, что объем работ в школе выполнен на 68%.

«К концу декабря полностью отремонтируем. Идет работа в две смены, завтра прибудет дополнительная бригада из 40 человек», — сказал Мусатов.

Он добавил, что работы в Доме культуры также завершатся в этом году.

Кондратьев подчеркнул, что краевые субсидии должны быть освоены в полном объеме.

«Мы бьемся за каждую копейку. Когда выделенные деньги не осваиваются, возвращаются обратно — это показатель некачественной работы на местах», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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