На Кубани многофункциональные центры получили новые автомобили

Ключи от машин руководителям 11-ти МФЦ вручил вице-губернатор Василий Швец.

Он отметил, что до сегодняшнего дня несколько многофункциональных центров не имело автомобилей. Теперь эта проблема решена.

«МФЦ Краснодарского края — одни из лучших в стране. И это не только оценка региональных властей, но и коллег из федерации. Тем не менее, мы должны развиваться, становиться ближе к жителям, оперативно работать. Для этого необходимо модернизировать центры и эти автомобили — лишь малая часть того, что предстоит сделать в будущем», — подчеркнул Швец.

Он также поздравил руководителей МФЦ с недавно прошедшим профессиональным праздником, который был учрежден в этом году.

«Мы с вами стали первооткрывателями — ввели день работника МФЦ. Нашему примеру уже последовали и несколько других регионов России. Но я глубоко убежден, что многофункциональные центры Кубани — пример не только в праздновании, но и в работе. В большой степени мы задаем стандарты, на нас равняются», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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