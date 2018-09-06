На Кубани мобильные бригады центров соцобслуживания выезжали почти 1 тыс. раз

С начала года помощь получили более 5,5 тыс. пожилых людей и инвалидов.

Служба мобильных бригад работает во всех муниципальных образованиях края при комплексных центрах социального обслуживания населения. В состав бригад входят специалисты разного профиля, которые выезжают на дом к одиноким людям.

Мобильные бригады оказывают жителям преклонного возраста неотложные социальные услуги, помогают по заявкам в решении бытовых вопросов — например, покос травы, колка дров.

Для эффективной работы мобильных бригад в 2016-2017 годах закупили 17 специализированных машин с подъемником. В этом году приобретут еще пять транспортных средств.

С начала года мобильные бригады совершили 926 выездов, предоставили более 8,6 тыс. социальных услуг, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

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