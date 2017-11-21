На Кубани молодые мамы могут оформить выплаты в Интернете

Оформить документы или детские выплаты не выходя из дома, — реальность, которая теперь доступна благодаря электронным услугам в Краснодарском крае.

Все реже можно встретить молодых мам в очередях. Они осваивают региональный интернет-портал pgu.krasnodar.ru. При рождении ребенка по закону положены социальные выплаты на полноценное питание. Оформить их буквально в несколько кликов можно на сайте.

«Я на сайте уже была зарегистрирована, о самих выплатах мне рассказали в детской поликлинике. Я решила проверить, потому что с ним в очередях не настоишься. Действительно, можно через сайт спокойно получить выплаты, а все справки у меня на руках уже были. Я потратила 15 минут, спокойно, не нервничая, никуда не нужно ехать», — рассказала жительница Краснодара Кристина Соколова.

Воспользоваться услугами регионального портала могут не только молодые родители, но и все жители края. Например, на сайте можно проверить, есть ли у вас налоговые задолженности или штрафы ГИБДД, восстановить в архиве утерянные документы или записаться к врачу.

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