На Кубани может появиться краевая сборная по киберфутболу

В Краснодаре прошел первый турнир FIFA 2018 в интернет-пространстве. Киберфутбол уже стал признанным видом спорта во всем мире.

«Моя главная цель — получить удовольствие, почувствовать дух соревнований, а также проверить свои силы», — рассказал участник турнира Олег Яресько.

Количество спортсменов превзошло все ожидания. За главный приз, Кубок главы Краснодара, боролись более 100 участников.

«Наша задача сегодня — найти то сообщество, которое хотело бы в этом принимать участие, его собрать и дальше культивировать его. В дальнейшем — проведение международных этапов, в том числе и на территории Краснодара», — заявил председатель Совета молодых депутатов при городской думе Краснодара Андрей Раззоренов.

В киберфутболе практически нет никаких ограничений. Спортсмен может быть хоть школьником, хоть пенсионером. Ни пол, ни профессия значения не имеют.

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