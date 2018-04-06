На Кубани может появиться рейтинг небезопасных ТРЦ

Такую идею 6 апреля озвучил министр гражданской обороны Кубани Сергей Капустин.

В Краснодаре прошло совещание по итогам проверок ТРЦ. Провел его по телемосту вице-губернатор региона Андрей Алексеенко. Массовые ревизии на противопожарную безопасность в нашем крае начались после трагедии в Кемерове.

Спасатели и сотрудники прокуратуры побывали на 67 подобных объектах. В итоге были выявлены около 400 различных нарушений противопожарной безопасности.

«Я прошу, чтобы вы максимально серьезно отнеслись к этой работе. Мало того, оперативно и в кратчайшие сроки устранили все недостатки и замечания, о которых сейчас говорилось. Информацию вы получите от главного управления МЧС», — сказал Андрей Алексеенко.

Андрей Алексеенко попросил прокуратуру обратить внимание на торговые центры, в которых о противопожарной безопасности и не слышали.

К примеру, в Сочи к административной ответственности уже привлекли руководства пяти ТРЦ. Они заплатят штрафы от 150 тыс. рублей. Самые популярные нарушения — пути эвакуации заблокированы, пожарная автоматике отключена или не работает.

«Абсолютно ни из одного торгового центра невозможно эвакуировать колясочников. На этаж два охранника, плюс входная группа, ну, максимум шесть. И они заняты эвакуацией. Все заняты», — заявил Сергей Капустин.

Вице-губернатор поручил в кратчайшие сроки устранить все нарушения.

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