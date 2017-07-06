На Кубани мужчина и две женщины хотели продать 4,5 кг наркотиков

Жителя Новосибирска и двоих его сообщниц задержали в Горячем Ключе с наркотиками, которые они собирались распространять через закладки.

Правоохранители получили информацию о том, что приезжий из Новосибирска может быть причастен к наркоторговле. Его задержали. В отделе полиции у 26-летнего парня нашли в рюкзаке полиэтиленовые пакеты с различными веществами. Экспертиза установила, что все изъятые вещества являются синтетическими и растительными наркотиками весом более 3 кг.

Задержанный рассказал, что нашел работу наркокурьером в Интернете, забрал партию из тайника и должен был доставить ее в Сочи для распространения через закладки.

Чтобы установить всех фигурантов дела, полицейские провели оперативный эксперимент. В результате задержали еще двоих подозреваемых женщин. На съемных квартирах у них обнаружили 1,5 кг различных наркотиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении всех задержанных возбудили уголовные дела. Сейчас расследование завершено, материалы передали в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Полицейские продолжают устанавливать всех фигурантов преступной схемы.

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