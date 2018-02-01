На Кубани мужчина обокрал квартиру, представившись работником ЖКХ

Преступление произошло в Темрюкском районе в январе. Злоумышленника задержали.

В полицию обратилась женщина и рассказала, что из ее квартиры пропали более 1,2 тыс. евро. Также она сообщила, что накануне к ней приходил работник коммунальной службы, который проверял счетчики, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 33-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что увидел, как женщина получала деньги в банке. Затем он проследил, где она живет, и под предлогом проверки счетчиков проник в квартиру.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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