На Кубани мужчина по просьбе знакомой убил ее мужа

Убийство произошло 7 декабря в станице Кавказской. Возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 31-летняя местная жительница встретилась со своим 49-летним знакомым и пожаловалась на своего 41-летнего супруга. Она рассказала, что муж унижает и бьет ее. В этот же день они договорились убить обидчика.

Вечером супруги приехали к знакомому женщины, где они якобы должны были купить клетки для домашних животных. После того, как ее муж прошел на задний двор дома, знакомый местной жительницы выстрелил ему в спину из ружья. Пострадавший скончался. Соучастники вывезли тело за пределы станицы Кавказской и спрятали в водоотводный канал.

Женщина 10 декабря обратилась в полицию и сообщила, что ее супруг пропал без вести. Однако правоохранители установили причастных к убийству и задержали их, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили дело об убийстве. Женщину подозревают в подстрекательстве и пособничестве в совершении преступления.

Устанавливают обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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