На Кубани мужчина помыл внедорожник живым котом

Инцидент произошел в феврале в Гулькевичском районе.

Запись, на которой видно, как мужчина протирает котом капот машины, выложили в соцсети. Автовладелец решил таким образом наказать животное, которое запрыгнуло на дорогой автомобиль.

Время от времени мужчина окунает кота в ведро с водой и трет его о капот и фары машины. Животное при этом жалобно мяукает, сообщает «За рулем Кубань».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в полиции уже знают об этом инциденте и уточняют информацию о произошедшем.

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