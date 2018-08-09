На Кубани мужчина проглотил пакетик с наркотиком, пытаясь спрятать его от полицейских

В Белореченском районе патрульные остановили местного жителя, который переходил дорогу в неположенном месте.

В то время как сотрудники полиции составляли в отношении мужчины административный протокол, он вытащил из кармана пакетик с порошком и выбросил на землю, но затем передумал, поднял его и проглотил. Полицейские сразу же доставили мужчину в районную больницу.

Медики извлекли проглоченный пакет. Экспертиза показала, что в нем находился наркотик — N-метилэфедрон массой 0,39 г. На правонарушителя завели уголовное дело.

Расследование дела завершено, материалы передали в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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