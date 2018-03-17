На Кубани мужчина с пистолетом требовал в магазине алкоголь

Преступление произошло в Курганинском районе.

В полицию позвонили очевидцы и рассказали, что в продуктовом магазине неизвестный мужчина угрожает людям предметом, похожим на пистолет, требует продать ему алкоголь, а затем отвезти домой.

Полицейские приехали на место и задержали 39-летнего местного жителя. У него изъяли предмет, внешне схожий с оружием. Экспертиза установила, что это — пневматический пистолет. В отделе задержанный рассказал, что демонстрировать оружие он стал потому, что находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Расследование завершено, материалы дела с обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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