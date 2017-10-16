Авария произошла 12 октября в 16:05 в Динском районе в поселке Кочетинском. Виновника ДТП задержали.

На Кубани мужчина сбил школьника на обочине дороги и скрылся с места ДТП

По предварительным данным, водитель за рулем ВАЗ ехал по улице Динской и сбил 14-летнего подростка, который шел по дороге в попутном направлении. После этого водитель с места аварии скрылся. Школьника с различными травмами госпитализировали.

«Личность водителя установили, им оказался 27-летний житель Динского района. Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя и составили в его отношении административный протокол об оставлении места ДТП. Нарушителя доставили в суд, который примет решение об административном аресте или штрафе», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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