На Кубани мужчина ударил ножом знакомого и спрятался в доме родственника

В полицию поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение поступил неизвестный мужчина с ножевыми ранениями.

Установлено, что между потерпевшим и его знакомым накануне произошла ссора. По подозрению в совершенном преступлении полицейские задержали предполагаемого злоумышленника, который несколько дней скрывался в Новокубанском районе в доме своего дальнего родственника.

Задержанный 36-летний житель Новокубанского района пояснил, что нанес своему знакомому два удара ножом.

Следственный отдел ОМВД России по Гулькевичскому району завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Материалы уголовного дела направили в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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