На Кубани мужчина угнал три машины и несколько раз попал в ДТП

В Гулькевичском районе полицейские задержали подозреваемого в серии угонов.

С сообщением об угоне в отдел МВД России по Гулькевичскому району обратился мужчина. Он пояснил, что оставил свою машину возле дома, а утром ее не обнаружил.

Полицейские разыскали угнанный автомобиль. За рулем находился 24-летний местный житель. В отделе полиции задержанный признался, что хотел покататься.

Правоохранители установили, что мужчина причастен к угонам двух автомобилей и скутера. При этом он два раза попадал на чужих машинах в ДТП.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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