На Кубани мужчина угрожал сбросить ребенка с вышки сотовой связи

Полицейские предотвратили гибель мальчика.

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в селе Отрадо-Кубанском на одной из вышек сотовой связи находится мужчина и ребенок. При этом мальчик плачет и просит о помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, специалисты экстренных служб, медики и представители местной администрации.

На месте они выяснили, что гражданин ведет себя агрессивно, угрожает сбросить ребенка вниз.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 30-летний местный житель, который после ссоры со своей знакомой поднялся на вышку вместе с ее сыном. Сотрудники полиции вступили с мужчиной в переговоры. Спустя несколько часов его удалось убедить спуститься с вышки и отпустить мальчика.

Несовершеннолетнего госпитализировали в районную больницу с подозрением на переохлаждение. Злоумышленник также был доставлен в медучреждение для проведения освидетельствования, которое подтвердило наличие в его крови алкоголя.

В отношении задержанного составили административные материалы. По решению суда правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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