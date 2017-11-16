На Кубани мужчина украл у родственницы корову и сдал на убой

Ущерб от действий жителя Старощербиновской составил 70 тыс. рублей.

В полицию обратилась жительница поселка Братского Тихорецкого района. Она рассказала, что из хозяйственной постройки у ее дома на улице Комсомольской была похищена полуторагодовалая красно-белая корова.

Правоохранители обнаружили на месте преступления следы от протектора шин, лом и следы копыт коровы. В ходе розыска был задержан родственник женщины, живущий в Щербиновском районе. Как пояснил молодой человек, похищенную корову он сдал на убой своим знакомым за 18 тыс. рублей, а деньги потратил на продукты, одежду и оплату съемного жилья.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы до пяти лет, пишут «Тихорецкие вести».

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