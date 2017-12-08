На Кубани мужчина вовлек девочку в занятие проституцией

08 декабря в 13:16

Житель Славянского района познакомился с ней в Интернете.

По версии следствия, в марте этого года мужчина в социальной сети познакомился с несовершеннолетней. Молодой человек предложил ей вступать в половую связь с мужчинами и пообещал большой заработок. Девочка согласилась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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