На Кубани мужчина забил больного кота

Сообщение об этом поступило в отдел полиции в Белореченском районе 30 апреля.

О случае жестокого обращения с животным сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, житель одной из многоэтажек оттащил больного лишаем кота в безлюдное место и там расправился с ним. По словам мужчины, он сделал это, чтобы больное животное не заразило остальных.

В полиции сообщили, что видели размещенное в соцсетях видео.

«В отдел полиции по Белореченскому району 30 апреля действительно поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Этот материал зарегистрировали, по факту произошедшего проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Гулькевичах 28 апреля мужчина избил собаку возле центрального рынка. В Горячем Ключе в апреле оштрафовали на 50 тыс. мужчину, который машиной задавил щенков.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник