На Кубани мужчина задушил сожительницу и спрятал тело в кустах малины

Преступление произошло в ночь на 21 августа в станице Брюховецкой.

Установлено, что 29-летний мужчина и 32-летняя женщина жили в одном из домов на улице Энгельса. В ночь на 21 августа они вернулись домой с дня рождения родственницы. В этот момент на телефон женщины пришло сообщение от неизвестного мужчины. Из-за этого между пьяными сожителями произошла ссора. В итоге мужчина схватил женщину за горло и задушил. После этого он отнес тело на приусадебный участок и оставил там в кустах малины, присыпав пухом домашней птицы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На следующий день женщину стали разыскивать родственники, так как она не отвечала на звонки и не вышла на работу. Позже тело погибшей обнаружила ее сестра.

Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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