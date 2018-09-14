На Кубани мужчина «заминировал» магазин, чтобы проверить реакцию спецслужб

Злоумышленника нашли сотрудники полиции совместно с оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в центре города заминирован магазин. На место выехала следственно-оперативная группа. Территорию оцепили, помещение обследовали. Опасных для жизни и здоровья людей предметов не обнаружили. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю установили личность звонившего и задержали 45-летнего местного жителя по месту его проживания.

В отделе он рассказал, что позвонил в полицию с целью проверить реакцию спецслужб на его сообщение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанному грозит до трех лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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