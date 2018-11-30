На Кубани мужчина занял у знакомого деньги под залог чужой машины

Подозреваемого будут судить за мошенничество.

Следствие установило, что житель Тбилисского района занял своему знакомому 300 тыс. рублей. В залог тот оставил свой автомобиль Toyota Corolla.

Когда пришло время отдавать деньги, должник исчез и перестал отвечать на телефонные звонки. Тогда мужчина решил продать машину, чтобы вернуть свои деньги. Но оказалось, что транспорт заемщику не принадлежит.

Подозреваемого задержали. Полицейские выяснили, что в залог он отдал машину, которую взял в аренду.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд. За мошенничество злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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