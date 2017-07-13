На Кубани мужчина застрелил корову за съеденную кукурузу

Его разозлило то, что животные паслись без присмотра хозяйки и портили его посевы.

В полицию обратилась 49-летняя жительница станицы Баговской Мостовского района. Она рассказала, что утром неизвестные застрелили принадлежащую ей корову. Ущерб составил 44 тыс. рублей.

На место выехал участковый, он установил, что женщина занимается разведением крупного рогатого скота. При этом ее коровы пасутся бесконтрольно и часто заходят на соседние приусадебные участки. Из-за этого у нее возникают конфликты с соседями. Опросив свидетелей, полицейский выяснил, что к преступлению причастен 40-летний сосед женщины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина признался и рассказал, что коровы соседки заходили на его участок, где он выращивает кукурузу и картофель. Он просил хозяйку животных лучше за ними смотреть, однако та не реагировала. Вновь обнаружив соседских коров, пасущихся на его участке, мужчина решил прогнать их и выстрелил из ружья. От выстрела одно из животных погибло.

Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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