На Кубани мужчину будут судить за 28 краж

В Калининском районе в ноябре завершили расследование уголовного дела о серии краж в отношении 34-летнего мужчины.

По версии следствия, житель Динского района по вечерам взламывал замки входных дверей или оконные рамы и проникал в дома. Он похищал ценные вещи, технику, ювелирные украшения и уезжал на машине. Установили, что злоумышленник причастен к 28 фактам краж на территории края. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска Калининского и Кореновского районов во время совместной операции. Материалы дела передали в суд. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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