На Кубани мужчину будут судить за изнасилование 12-летней падчерицы

СК обвиняет 38-летнего местного жителя в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки, ее изнасиловании и угрозе убийством.

Установлено, что мужчина жил с женщиной, ее дочерью и еще двумя общими детьми в Крымском районе.

По версии следствия, с сентября 2017 года по май 2018 года он неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера и насиловал.

В мае этого года между мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и девочкой произошла ссора. Он взял топор и угрожал ее убить. Школьница из-за страха никому об этом не сообщала, спустя время она рассказала о произошедшем своей учительнице. Женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину заключили под стражу. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Крымский районный суд.

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