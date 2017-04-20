На Кубани мужчину будут судить за кражу банкомата с 2 млн рублей

В Крымском районе в апреле завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который в сентябре 2016 года вместе с сообщниками привязал банкомат тросом к машине и похитил его.

Мужчину обвиняют в хищении в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору по п. «б». ч. 4 ст. 158 УК РФ. Следствие собрало достаточно доказательств, дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время передадут в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 19 сентября трое мужчин похитили из офиса банкомат с 2 млн рублей. Они прикрепили терминал металлическим тросом к автомобилю и вырвали его из креплений. После этого злоумышленники погрузили аппарат в багажник и уехали. Позже они вскрыли банкомат газовым резаком.

Одного из подозреваемых задержали около хутора Урма. Еще двое жителей Крымского района, 39 и 42 лет, находятся в розыске. По данным источника в правоохранительных органах, 39-летний разыскиваемый является бывший заместитель начальника ОМВД России по Крымскому району, который уволился из полиции осенью 2015 года.

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