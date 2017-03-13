На Кубани мужчину будут судить за вырубку 40 дубов и ясеня

В Апшеронском районе в марте передали в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он незаконно вырубил деревья на 6 млн рублей.

По версии следствия, 26-летний житель хутора Тернового без разрешения на заготовку древесины незаконно вырубил 40 дубов и один ясень. Деревья были собственностью Апшеронского лесничества. Ущерб от действий обвиняемого составил около 6 млн рублей. Мужчину задержали. Полицейским он рассказал, что вырученные от продажи древесины деньги планировал потратить на погашение потребительского кредита, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о незаконной вырубке леса. Расследование завершено, материалы передали в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

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