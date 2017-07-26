На Кубани мужчину посадили на 11,5 лет за содержание наркопритона

Злоумышленник также распространял закладки с наркотиком в Мостовском районе.

Установлено, что в конце 2016 года 39-летний житель Ставропольского края после освобождения из колонии, где он отбывал наказание за совершение кражи, приехал в поселок Мостовской. В январе он через Интернет купил наркотики, которые расфасовывал в полиэтиленовые свертки и прятал в тайники на улицах поселка.

Правоохранители задержали злоумышленника с поличным при очередной закладке запрещенных веществ. При досмотре у него изъяли 34 полиэтиленовых свертка, в которых находились 13 г наркотического средства, содержащего производное N-метилэфедрона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следствие также доказало, что мужчина в течение нескольких месяцев предоставлял наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ квартиру, которую арендовал.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела за распространение наркотиков и содержание притона. Суд приговорил его к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не выступил.

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