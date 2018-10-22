На Кубани мужчину посадили на 2,5 года за угрозу взять заложников

Приговор в октябре вынес Северский районный суд.

Суд установил, что вечером в апреле 2018 года пьяный 28-летний житель поселка Ильского позвонил в дежурную часть ОМВД РФ по Северскому району и сообщил о том, что у него есть автомат с патронами и он планирует захватить двоих заложников. Во время проверки это сообщение не подтвердилось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении из хулиганских побуждений. С учетом позиции гособвинителя и общественной опасности преступления, суд назначил подсудимому 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с подсудимого более 26 тыс. рублей, затраченных на выезд правоохранителей, экстренных и аварийных служб по ложному сообщению о готовящемся взрыве.

Приговор вступил в законную силу.

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