На Кубани мужчину посадили на 3,5 года за продажу автомата и винтовки

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и перекрыли международный канал поставки оружия и боеприпасов на территорию региона.

При проведении профилактических мероприятий оперативники установили причастность гражданина РФ к незаконному обороту оружия. В ходе «проверочной закупки» из незаконного оборота изъяли автомат Калашникова и 30 патронов калибра 7,62 мм.

После этого оперативники пересекли контрабанду оружия через границу – винтовку М4 и магазин с 30 патронами калибра 5,56 мм злоумышленник пытался скрыть в машине, на которой пересекал границу РФ. Во время пограничного контроля факт был выявлен сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из погрануправления.

Возбудили уголовное дело. Суд приговорил подсудимого к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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