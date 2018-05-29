На Кубани мужчину посадили на 4,5 года за 56 кг конопли

Его задержали с поличным полицейские Каневского района в сентябре 2017 года, в мае 2018 года по делу вынесли приговор.

В суде установили, что 15 сентября 2017 года 46-летний местный житель нашел в зарослях камыша дикорастущую коноплю, собрал ее и перенес в лесополосу. Там его задержали полицейские. Общая масса наркотика составила более 56 кг. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ о незаконном приобретении частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вину во время предварительного следствия и в суде мужчина не признал. Он настаивал на том, что был на охоте в месте задержания. Представленные гособвинителем доказательства суд признал достаточными и приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Каневском районе местного жителя поймали ночью в лесу с мешками конопли.

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