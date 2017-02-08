На Кубани мужчину заподозрили в уклонении от уплаты 40 млн рублей налогов

В Новороссийске в феврале возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Макей», которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, директор предприятия, занимающегося оптовой торговлей стройматериалами, с января по март 2016 года предоставил декларацию по налогу на добавленную стоимость с ложными сведениями. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 39,8 млн рублей, а это более 99,9% от общей суммы всех налогов предприятия, подлежащих уплате в бюджет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

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