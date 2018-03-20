На Кубани мужчины перед гонкой застряли в яме и отравились выхлопными газами

Несчастный случай произошел 16 марта в Белореченском районе.

К гонкам по бездорожью на «Ниве» готовились 33-летний и 31-летний жители станицы Рязанской. Они попытались переехать водоем глубиной около 1 м, застряли и начали газовать.

Через несколько минут к автомобилю подъехали другие гонщики и обнаружили мужчин без сознания.

Пострадавших доставили в участковую больницу станицы Рязанской, однако спасти их не удалось.

После разборки автомобиля следователи обнаружили, что в выхлопную трубу «Нивы» попало большое количество воды, которое давлением отработанных газов выдавить не удалось. Под большим напором выхлопные газы попали в салон машины. Причиной гибели мужчин стало отравление газами, сообщают «Огни Кавказа» со ссылкой на Белореченский межрайонный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

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